İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Her eğitim seviyesinden öğrenciye hitap eden ve geri ödemesiz olan bu burs programı için 2024 yılı başvuruları ve burs miktarlarına dair bilgiler büyük bir merakla bekleniyor. Önceki yıl bu programdan yararlanan 75 bin öğrencinin ardından, yeni dönem detayları ve başvuru koşulları en kısa sürede duyurulacak.

2024 İBB BURSU NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Üniversiteli Eğitim Desteği programı, geçtiğimiz eğitim döneminde 75 bin öğrenciye maddi katkı sağladı. Her bir öğrenciye 7 bin 500 Türk Lirası tutarında geri ödemesiz burs imkanı sunuldu. Yeni eğitim yılı için burs miktarı ve başvuru koşulları ile ilgili detaylar ise henüz duyurulmadı.

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs programı için başvuru süreci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının henüz açıklanmamış olması nedeniyle belirsizliğini koruyor. Önceki yıl, başvurular 26 Eylül'den 3 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yılın başvuru takvimi ile ilgili olarak net bir tarih verilmesi bekleniyor.ü

İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı eğitim bursu, belirli şartları taşıyan öğrencilere yöneliktir. Bursa başvurabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, İstanbul'da eğitim görmeleri veya İstanbul'da yaşayan bir aile üyesine sahip olmaları gerekmektedir. Adayların ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde öğrenim görmeleri ve eğitimlerini normal süre içerisinde sürdürmeleri beklenir.

Devlet üniversitelerinde okuyan veya vakıf/özel üniversitelerde tam burslu öğrenim gören öğrenciler başvurabilir. Ayrıca, ara ve son sınıf öğrencilerinin yılsonu başarı notlarının 100 üzerinden en az 53, 4.00 üzerinden ise en az 2.00 olması şarttır.