İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları ne zaman?

İBB'nin üniversite öğrencilerine yönelik finansal destek programı olan İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, bu yıl da devam ediyor. Öğrenciler, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitimlerine katkı sağlayacak geri ödemesiz burs için başvurabilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Her eğitim seviyesinden öğrenciye hitap eden ve geri ödemesiz olan bu burs programı için 2024 yılı başvuruları ve burs miktarlarına dair bilgiler büyük bir merakla bekleniyor. Önceki yıl bu programdan yararlanan 75 bin öğrencinin ardından, yeni dönem detayları ve başvuru koşulları en kısa sürede duyurulacak.

2024 İBB BURSU NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Üniversiteli Eğitim Desteği programı, geçtiğimiz eğitim döneminde 75 bin öğrenciye maddi katkı sağladı. Her bir öğrenciye 7 bin 500 Türk Lirası tutarında geri ödemesiz burs imkanı sunuldu. Yeni eğitim yılı için burs miktarı ve başvuru koşulları ile ilgili detaylar ise henüz duyurulmadı.

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs programı için başvuru süreci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının henüz açıklanmamış olması nedeniyle belirsizliğini koruyor. Önceki yıl, başvurular 26 Eylül'den 3 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yılın başvuru takvimi ile ilgili olarak net bir tarih verilmesi bekleniyor.ü

gdre.jpg

İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı eğitim bursu, belirli şartları taşıyan öğrencilere yöneliktir. Bursa başvurabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, İstanbul'da eğitim görmeleri veya İstanbul'da yaşayan bir aile üyesine sahip olmaları gerekmektedir. Adayların ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde öğrenim görmeleri ve eğitimlerini normal süre içerisinde sürdürmeleri beklenir.

Devlet üniversitelerinde okuyan veya vakıf/özel üniversitelerde tam burslu öğrenim gören öğrenciler başvurabilir. Ayrıca, ara ve son sınıf öğrencilerinin yılsonu başarı notlarının 100 üzerinden en az 53, 4.00 üzerinden ise en az 2.00 olması şarttır.

İlgili Haberler
PTT personel alımı başvuru şartları neler?
PTT personel alımı başvuru şartları neler?
Tatvan'da ambulans zincirleme kazaya karıştı
Tatvan'da ambulans zincirleme kazaya karıştı
Sahibi tasmayı bırakınca koşarak yanına giden köpek şaşırttı
Sahibi tasmayı bırakınca koşarak yanına giden köpek şaşırttı
Toprak kaymasında sürüklenen fındık ağacının ürkütücü görüntüleri
Toprak kaymasında sürüklenen fındık ağacının ürkütücü görüntüleri
Otoyolda ameliyathane önlüğüyle yürüyen şahıs
Otoyolda ameliyathane önlüğüyle yürüyen şahıs
Kırkağaç'taki orman yangını kontrol altına alındı
Kırkağaç'taki orman yangını kontrol altına alındı
Simge Sağın 'Aşkın Olayım' söykerken Icardi'nin ikonik gol sevincini taklit etti
Simge Sağın 'Aşkın Olayım' söykerken Icardi'nin ikonik gol sevincini taklit etti
Son Haberler
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı: Telefonundaki görseller gerçeği ortaya çıkardı Gündem
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı: Telefonundaki görseller gerçeği ortaya çıkardı
Kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra teslim oldu Yerel Haberler
Kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra teslim oldu
PTT personel alımı başvuru şartları neler? Gündem
PTT personel alımı başvuru şartları neler?
Çocuk kavgasına büyükler karıştı. Anne ve 2 oğlu öldürüldü Yerel Haberler
Çocuk kavgasına büyükler karıştı. Anne ve 2 oğlu öldürüldü
İPA'dan korkutan 'deprem' tablosu! Sayısı 445'e ulaştı Gündem
İPA'dan korkutan 'deprem' tablosu! Sayısı 445'e ulaştı
Halk ekmek alanlara kötü haber. Zam bugünden itibaren geçerli Ekonomi
Halk ekmek alanlara kötü haber. Zam bugünden itibaren geçerli