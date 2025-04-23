İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'tan deprem açıklaması

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye boyunca devam etti.

İstanbul'da vatandaşlar korku ve panikle evlerinden çıkarak yakınlardaki park ve boş alanlara akın ettiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

"İSTANBULLULARIN BAHÇESİDİR"

Polat, depremin ardından Gazhane'de toplanan yurttaşların görüntüleriyle birlikte şunları paylaştı:

"Tam bunu anlatmaya çalışıyordum. Tarihi eserler ve bahçeler kimsenin malı değil, tüm İstanbullularındır, hepimizindir. Hepimizin bahçesi Kadıköy Gazhane’de deprem sonrası toplanan, kendi kararlarıyla burayı deprem toplanma alanına çeviren mahalleli dostlarımıza çok sevgilerimi gönderiyorum. Restore ettiğimiz tüm tarihi eserler, tüm kamusal alanlar iyi günde de kötü günde de İstanbulluların bahçesidir. Hepimize çok çok geçmiş olsun."