İBB Grand Plaza personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İBB Grand Plaza, aşçı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Adaylar başvurularını ilanda belirtilen mail adresinden yapacak.
Mülakat bilgileri adaylara sonra bildirilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
İzmir’de ikamet etmek
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