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İstanbul'da ekmeğe zam beklenirken Halk Ekmek'ten açıklama

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek’e yıl sonuna kadar zam yapmayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 08:27
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İBB Halk Ekmek'te yıl sonuna kadar zam yapılmayacağı açıklandı

İstanbul'da ekmeğe zam beklenirken Halk Ekmek'ten açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, dün çıkan 'ekmeğe zam' iddialarından sonra açıklama yaptı. 

Nama, “Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, İBB Halk Ekmek’e yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu. Nama’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7.5 TL çıkabileceğini belirtmiş, ''Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı ev tipi fiyatlardan vermezlerse ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul’da 7,5 TL’nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı ev tipi fiyatlardan vermezlerse ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul’daki fırınların yüzde 80’i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı.'' açıklamalarında bulunmuştu.

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