İBB 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı! Birden vuracak

İBB tarafından gerçekleştirilen açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.
Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı.
SICAKLIKLARDA ANİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK
Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.
Sıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılan açıklamada, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.