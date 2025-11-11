İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada iddianamede 105’i tutuklu, 170’i adli kontrolle serbest bırakılan ve aranan 7 kişinin de olduğu 402 sanık yer alıyor.

İddianamede sanıklara “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Görevlileri ile Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunun Muhalefet, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Yayımı, Evrakta Sahtecilik, Resmî Belgede Sahtecilik, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamunun Malına Zarar Verme, Adeta Mahkemesine İtina Etmeme ve Kamu Araçlarını Zimmetleme” suçlamaları yöneltildi.

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu’nun 142 eylemden ötürü cezalandırılması istendi. İmamoğlu hakkında 2 bin yılın üstünde hapis cezası istediği belirtiliyor.

İddianamenin bugün saat 15.00’da mahkemeye sunulacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ile yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü yöneticisi ve üyeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iddianamemizde (105’i tutuklu), (170’i adli kontrolü), (7’si yakalama emriyle aranan) olmak üzere (402) şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış olup (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Görevlileri ile Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunun Muhalefet, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Yayımı, Evrakta Sahtecilik, Resmî Belgede Sahtecilik, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamunun Malına Zarar Verme, Adeta Mahkemesine İtina Etmeme ve Kamu Araçlarını Zimmetleme” suçlarını işledikleri iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Haklarında iddianame düzenlenen şüphelilerden (99)’u örgüt mensubu (lider ve yöneticiler) olup, bunlar arasında örgüt kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIZ, Murat GÜLBİHARİOĞLU, Adem SOYTEKİN ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bazı iş insanı, kamu görevlisi ve siyasetçiler bulunmaktadır.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında;

Doğrudan işlediği suç olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (6 kez) ve örgüt üyeleri ile hiyerarşik bağı tespit edilen bazı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca iştirak iradesiyle İhaleye Fesat Karıştırma (5 kez), Resmî Belgede Sahtecilik (2 kez), Resmî Belgeyi Gizleme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Ortadan Kaldırma (2 kez), Kamu Malına Zarar Verme (4 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (3 kez), Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak Kaydedilmesi (4 kez), Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Yayılması (3 kez), Mali Suçları Araştırma Kurulu’na Bildirimde Bulunmama (2 kez), Kaçakçılıkla Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (7 kez), Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Medeni Kanuna Muhalefet suçlarından,

Olmak üzere toplamda iddianameye konu olan (142) eylem ile ilgili olarak cezalandırılması talep edilmiştir.

Hakkında aynı dosyada bir kısım şüpheliler yönünden yürütülen soruşturma devam etmektedir."

ÖRGÜT ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI

İBB soruşturmasında hazırlanan iddianamede örgüt şeması da yer aldı. Buna göre lider olarak İBB Başkanı İmamoğlu yer alırken 6 yönetici ve 92 üye bulunuyor.

İşte iddianamedeki o şema: