İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada iddianamede 105’i tutuklu, 170’i adli kontrolle serbest bırakılan ve aranan 7 kişinin de olduğu 402 sanık yer alıyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan Ekrem İmamoğlu hakkında da iddianamede doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3741 sayfalık iddianamesinde dikkat çeken satırbaşları ortaya çıktı. Gazeteciler, sosyal medya hesaplarından iddianamedeki önemli detayları yurttaşlara aktardı.

'BU İDDİANAMEYLE ÖZEL'DE BU 'SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİSİ' KONUMUNDA OLUR'

Gazeteci Alican Uludağ, ‘Ekrem İmamoğlu iddianamesini okuyorum’ başlıklı paylaşımında, iddianamede yolsuzluk iddialarını anlatmaktan çok Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını, Özgür Özel'in ise CHP Genel Başkanlığı'nı kazanmasını özel olarak hedef alan bir dil kullanıldığını belirtti.

Uludağ, 'Özetle ikisini suç faaliyeti olarak gören bir iddianame var. Bu iddianameyle, Özgür Özel de bu "suç örgütününün yöneticisi" konumunda olur' sözlerini sarf etti.

Öte yandan Uludağ, bir diğer paylaşımında, iddianamede yazan 2 temel suçu ön plana çıkardı. Uludağ ‘İki temel suç: CHP'yi ele geçirmek', 'Cumhurbaşkanı adayı yapmak' dedi.

'İDDİANAMEDE 76 KEZ KALYON KELİMESİ GEÇİYOR'

Öte yandan Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Gazeteci Ersin Eroğlu ise, İBB iddianamesinde 76 kez Kalyon kelimesinin geçtiğini ancak soruşturma kapsamında Kalyona yönelik herhangi bir işlem yapılmadığını gözler önüne serdi.

İşte Eroğlu’nun yaptığı paylaşım,

'İMAMOĞLU HAKKINDA İSNAT EDİLEN DOĞRUDAN SUÇLAR...'

Gazeteci Murat Ağırel ise, Ekrem İmamoğlu için örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat, aklama, dolandırıcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi gibi 142 farklı eylem sayıldığını belirterek, İmamoğlu hakkında isnat edilen doğrudan suçları açıkladı.'

Ağırel, ‘İmamoğlu için isnat edilen doğrudan suçlar

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

-Rüşvet (12 kez)

-Aklama (7 kez)

-Kamu kurumu zararına dolandırıcılık (7 kez)

DOLAYLI SUÇLAMALAR

-İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

-Rüşvet (47 kez)

-İrtikap (9 kez)

-Kamu kurumu zararına dolandırıcılık (39 kez)

-Aklama (4 kez)

-Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

-Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

-Suç delillerini gizleme (3 kez)

-Haberleşmenin engellenmesi

-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermek

-Çevre kirliliğine neden olmak

-Vergi usul kanununa muhalefet

-Orman kanununa muhalefet

-Maden kanunun muhalefet

Hukukçuların belirttiğine göre alt sınır cezadan 492 yıl , üst sınırdan hesaplanırsa 1456 yıla kadar hapis cezası isteniyor!’ dedi.

Murat Ağırel, İmamoğlu’nun otellerde yaptığı toplantılara ait olduğu iddia edilen görüntülerin, malum yöntemlerle kamuoyuna servis edildiğinde, valizlerde ‘para taşındığı’ yönünde bir algı oluşturulduğunu, ancak iddianamede yer alan bilgiye göre valizlerde para değil, sinyal kesici (jammer) cihazları bulunduğunu açıkladı.

'İDDİANAME SAYFASI ÇOK OLUNCA İNANDIRICILIK DA O DERECE ARTMIŞ OLUYOR'

Gazeteci Bahadır Özgür ise, iddianamedeki sayfa sayısına dikkat çekerek, İBB iddianamesindeki sayfa sayısı ile Halkbank ve Sezgin Baran Korkmaz iddianamelerindeki sayfa sayısını karşılaştırdı.

Özgür, ‘İddianame sayfası çok olunca inandırıcılık da o derece artmış olmuyor.

AKP sayesinde Türkiye'nin başını ağrıtan iki uluslararası davadaki iddianamelerin sayfa sayıları şöyle:

* Halkbank 45 sayfa,

* Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 225 yıl ceza istenen ilk iddianame de 15 sayfa.

Çünkü bu iddianamelerde uzun uzun ifadeler yok. Madde madde suçlamalar ve eklerinde de onları temellendiren binlerce delil var’ dedi.