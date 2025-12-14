İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianamede yer alan "160 milyar liralık kamu zararı" iddiasının yaklaşık yüzde 70’ini, yani 110 Milyar TL'sini oluşturan Cebeci Maden Bölgesi’ndeki döküm faaliyetlerinin, devlet kurumlarının onayı ve gözetimi altında gerçekleştiği belgelerle ortaya çıktı.

HalkTV'de yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in TBMM Genel Kurulu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a sunduğu belgeler, sürecin kronolojisini ve devlet kurumlarının rolünü gözler önüne seriyor.

BAKANLIK KENDİSİ BELİRLEDİ

Maden Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre, Maden Bölgeleri’ndeki tüm faaliyetlerin denetimi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ve başkanlığını Valiliğin yaptığı Maden Bölgesi Komisyonu’nun yetkisinde bulunuyor.

İddianamede usulsüzlükle suçlanan süreçte, MAPEG’in 27 Nisan 2021 tarihli yazısıyla Cebeci Maden Bölgesi’nde yapılacak hafriyat ve dolgu işleri için yalnızca "Kuzey İstanbul Modern Şirketi"ne muvafakat verdiği belirlendi. Bakanlık, sahada kimin çalışacağını bizzat kendisi belirledi.

'ACİLEN DOLDURUN'

İBB iddianamesinde 'kaçak döküm' olarak tanımlanan Güney Cebeci bölgesindeki dolgu işleminin, bir tercih değil, can güvenliği nedeniyle devlet tarafından verilen bir 'zorunluluk' olduğu belgelendi.

MAPEG’in 28 Aralık 2021 tarihli, Yeraltı Maden Uzmanı Mehmet Ali Sivri imzalı raporunda, bölgedeki TEİAŞ Habibler Trafo Merkezi’nin heyelan riski altında olduğu tespit edildi. Raporda, yüksek gerilim hatlarının devrilme tehlikesine karşı maden çukurlarının "ivedilikle" doldurulması ve zemin güçlendirmesi yapılması talimatı verildi.

CHP’li Murat Emir, Meclis’te bu belgeyi göstererek, "Sizin genel müdürlüğünüz 'Burayı doldurun, elektrik hatları çökecek' diye talimat veriyor. Talimatı veren sizsiniz, dolduranı suçlayan yine sizsiniz" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ ORTAK

Dosyadaki en dikkat çekici belge ise 15 Mart 2024 tarihinde İBB, Yüklenici Şirket ve İstanbul Valiliği iştiraki İSTAY arasında imzalanan protokol oldu. Savcılığın suç saydığı döküm faaliyetinden elde edilen gelirin paylaşımını düzenleyen protokolün 5. maddesinde şu ifadeler yer aldı:

"Sahaya kabul edilen malzemeden elde edilen brüt işletme cirosunun %10 + KDV tutarı İBB’ye, %10 + KDV tutarı da İSTAY’a (İstanbul Valiliği) ödenecektir."

Belgeler, "kaçak" olduğu iddia edilen döküm işleminden İstanbul Valiliği'nin resmi protokolle pay aldığını ortaya koydu.

'REZERV DIŞINA DÖKÜM UYGUNDUR'

İddianamedeki "Maden rezervleri dökümle yok edildi" suçlaması ise yine MAPEG’in kendi yazısıyla çelişti.

MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan imzalı 2 Şubat 2023 tarihli yazıda, Güney Cebeci A.Ş. ruhsat sahasında, rezerv dışı kalan alanların "Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun malzemeyle doldurulmasının uygun bulunduğu belirtildi. Yazıda herhangi bir koordinat veya miktar kısıtlaması getirilmediği görüldü.

TMSF "SİSTEMİ AÇIN" DEDİ

Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise şirketin yönetimi değiştikçe hukuki tavrın da değişmesi oldu. 21 Mayıs 2025 tarihinde, sahadaki özel şirketlere "terörün finansmanı" suçlamasıyla kayyım atandı ve yönetim Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti.

İBB, MAPEG'in uyarıları ve rezerv alanını koruma gerekçesiyle döküm sahası sistemini pasife alıp kapattı. Ancak şirketin yeni sahibi olan TMSF, 11 Ağustos 2025 tarihinde İBB’ye resmi yazı yazarak sistemin tekrar açılmasını talep etti.

TMSF Daire Başkanı Başar Başaran imzalı yazıda, "Ekonomiye kazandırmamız lazım... Güney Cebeci Maden Bölgesinde döküm ve dolgu işlemlerine devam edileceği" belirtilerek İBB’den hafriyat döküm kabul belgelerinin düzenlenmesi istendi.

'PROJE KOORDİNATÖRÜ' İMZASI

İddianamede kamu zararını tespit eden bilirkişi heyetindeki isimler de tartışma konusu oldu. İddianamede "maden rezervlerinin yok olduğu" yönünde görüş bildiren Prof. Dr. Atiye Tuğrul’un, geçmişte bizzat projenin başında olduğu ortaya çıktı. 2 Aralık 2022 tarihli MAPEG yazısında, Prof. Dr. Tuğrul’un "Cebeci Maden Bölgesi Proje Koordinatörü" sıfatıyla yer aldığı ve o dönem sahada yapılan dolgu çalışmalarının projeye uygun olduğunu raporladığı görüldü. MAPEG’in de bu rapora dayanarak projeye 6 ay ek süre verdiği belgelere yansıdı.

BELGELER NE ANLATIYOR?

Belgeler, savcılığın 110 milyar liralık kamu zararı ve kaçakçılıkla suçladığı faaliyetlerin; Enerji Bakanlığı'nın "can güvenliği" talimatıyla başlatıldığı, MAPEG'in teknik onayıyla sürdürüldüğü ve İstanbul Valiliği'nin gelir ortaklığıyla resmiyete döküldüğünü gösteriyor.