İBB İGDAŞ’I halka arz ediyor. Toplam değeri 10 milyar dolar

İBB, doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ’ı halk arz etmeyi planlıyor. Yüksek doğalgaz tarifesinin onaylanması durumunda İGDAŞ’ın 10 milyar dolara kadar değerleme alabileceği kaydedildi.

İBB’den doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ için flaş karar çıktı. İBB, İGDAŞ’ı halka arz etmeyi planlıyor. Söz konusu plan 2010’lu yıllarda gündeme gelse de hayata geçirilmemişti. İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, Daha yüksek doğalgaz tarifesinin onaylanması durumunda İGDAŞ’ın 10 milyar dolara kadar değerleme yakalayabileceğini söyledi.

Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Vural, İBB’nin İGDAŞ’taki hissesini yüzde 90’lardan yüzde 20’li seviyelere indirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğalgaz dağıtım şirketini halka arz etme planını yeniden canlandırıyor.

Özelleştirmeden yana olduğunu belirten Vural, “Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım. Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Vural, İBB Meclisi’nde çoğunluğun CHP’ye geçtiğine dikkat çekerek, bu durumun aralarında İGDAŞ’ın halka arzı da olmak üzere çeşitli finansman modellerini hayata geçirmeleri için fırsat olduğunu kaydetti.

İBB Meclisi’nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu belirten Vural, yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasından önce yapılması gereken bazı çalışmalar olduğunu ve bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin de olduğunu ifade etti.

İGDAŞ'IN ARDINDAN İSPARK MI?

Vural otopark şirketi İSPARK'ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu belirtti. Vural İGDAŞ'ın ardından sıranın İSPARK'a gelebileceğini, ancak bunun henüz masada olmadığını söyledi.

16 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul Türkiye ekonomisinin üçte birini oluşturuyor. Şehirde fonlamaya ihtiyaç duyan bir dizi proje bulunuyor. Vural, bu projeler arasında atık kaynaklı enerji santrali, yeni ve tamamlanmamış metro hatları ve mevcut taksi filosunu yüzde 50 büyütecek 10 bin yeni taksi projesinin bulunduğunu söyledi.

Vural “Tüm projelerimiz yeşil veya ESG bağlantılı. Bu yüzden finansman mevcut olacak” değerlendirmesini yaptı.