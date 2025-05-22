İBB ile şoförler anlaştı! İETT sorunu çözüldü...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB ile şoförler anlaştı! İETT sorunu çözüldü...

Kontak kapatacaklarını açıklayan şoförler ile İBB anlaştı. Birazdan şoförler sefere çıkacak.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu. Bugün sabah saatlerinde yoğunluklar oluşmuştu.

İBB ile şoförler arasındaki kriz çözüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı, otobüsler birazdan hizmete başlayacak.

İstanbul’da özel halk otobüsleri kontak kapattı duraklarda yoğunluk oluştu: İBB ek seferler koyduİstanbul’da özel halk otobüsleri kontak kapattı duraklarda yoğunluk oluştu: İBB ek seferler koydu

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