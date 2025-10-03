İBB “İstanbul’da taksi plakan olsun” diyerek duyurdu: İhale şartları ve tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla başlattığı, Uygulama Bazlı Taksi’nin üçüncü ihalesi 7 Ekim 2025’te gerçekleştirilecek. Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Etkinlik Alanı’nda yapılacak ihaleye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 6 Ekim 2025.

Bu ihale ile 250 yeni taksi plakası sisteme dahil edilerek ulaşım hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

MODEL NASIL İŞLİYOR?

İBB'nin açıklamasına göre, yeni modelde taksiler sadece dijital uygulamalar üzerinden çağrılıyor. Böylece hem yolcular hem de sürücüler için kayıtlı, izlenebilir ve güvenli bir sistem oluşturuluyor. Araç plakası, sürücü bilgisi ve güzergâh uygulama üzerinden anlık olarak görülebiliyor.

Sistemin öne çıkan avantajlar şöyle:

29 yıl lisans hakkı: Plaka sahipleri uzun vadeli ve istikrarlı bir yatırım yapıyor.

Dijital entegrasyon: Taksiler tamamen mobil uygulamalar üzerinden çağrılıyor, dijital taksimetre ile ücretlendirme yapılıyor.

Temassız ödeme: Yolcular hızlı ve güvenli ödeme imkânına sahip oluyor.

Şeffaf gelir takibi: Gelirler düzenli, öngörülebilir ve kontrol edilebilir hale geliyor.

Ayrıca, her yıl yapılacak Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) ile araçların donanımı, temizlik standartları ve sürücü davranışları denetleniyor.

TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir yeni modelin İstanbul trafiğine nefes aldıracağını belirterek; “Buradaki amacımız trafik sıkışıklığını azaltmak, yolcu ve hizmet kalitesini artırmak. Uygulama bazlı taksi ile hem yolcuların hızlı taksi bulabilmesini sağlayacağız hem de taksicilerin %40 diye bahsettiğimiz yolcu arama sürelerini en aza indireceğiz.” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU VE KATILIM

Son Başvuru Tarihi: 6 Ekim 2025 12.00

İhale Tarihi: 7 Ekim 2025 11.00

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Etkinlik Alanı’nda yapılacak İhaleye katılmak isteyenlerin; 22-69 yaş arasında olması, İstanbul’da ikamet etmesi, sabıka kaydının bulunmaması ve üzerine kayıtlı toplu ulaşım aracı olmaması gerekiyor.