İBB konseri üzerinden Hadise'yi hedef aldı! Akit yazarından skandal sözler

Akit yazarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği yazıda ünlü şarkıcıya çirkin ifadeler kullandı. Ali Karahasanoğlu'nun Hadise hakkındaki çirkin ifadeleri tepki çekti.

“BACAK GÖSTERİCİ İÇİN…”

Ekrem İmamoğlu'nun eleştiren Karahasanoğlu, Hadise için:

“Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor. 'Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız' demiyor. Biliyor ki, Cumhurbaşkanı 'İsrafa gerek yok' diyecek… Cumhurbaşkanı’ndan izin almadan, belediye kasasından çıkartıp şarkıcıya trink parayı veriyor. Ama sıra metro yapımına gelince…