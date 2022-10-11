﻿İBB Kültür Merkezleri'nde her hafta ücretsiz etkinlik

Fatih, Başakşehir, Güngören, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye Kartal, Tuzla ve Şile'de yer alan kültür merkezleri İstanbullulara ücretsiz etkinliklerle kültür ve sanatı erişilebilir hale getiriyor. Yaz boyunca İBB Semt Festivalleri ile İstanbul'un etkinlik merkezlerine uzak semtlerini renkli etkinliklerle buluşturan İBB Ekim ayından itibaren kültür merkezlerine haftada 100'e yakın etkinlik gerçekleştirecek. Ekim ayında İstanbullular, atölyeler, tiyatrolar ve dans gösterilerinin yanı sıra Yeni Türkü, Grup Gündoğarken, Babazula, Soner Olgun, Tuna Kiremitçi, Atiye, Aydilge, Metin Arolat, Gülay, Bora Öztoprak, Bora Duran, Selin Sümbültepe, Ezgi Pekel, Flört ve Hande Mehan gibi ünlü seslerin isimlerin sahne alacağı konserlerle eğlenceli vakit geçirecek.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların altını çizerek, birçok İstanbullunun kültür ve sanata erişiminin, imkânlarının kısıtlı olduğunu belirtiyor. Karakelle, "Kültür sanat etkinliklerine katılmak yani insani bir yaşam için gerekli olan sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şehrin büyük çoğunluğunun bütçelerinden ayıracak parası neredeyse yok. Açık ve kapalı mekânlarımızda yaptığımız ücretsiz etkinlikler aynı zamanda İstanbullunun kültür sanatla bağının kopmaması için verilmiş büyük bir çaba anlamına geliyor. İstanbulluların her hafta ücretsiz izleyebileceği neredeyse 100'e yakın konser, çocuk oyunu ve yetişkin oyunu var. Ekonomik koşullar zorlaştığında, ailenin ve kişilerin gıda harcamaları, faturalar gibi giderlerinin ardından kültür sanat harcamaları lükse dönüşüyor. Hâlbuki bütün bir hafta çalışan ve yorulan insanlar için bir oyun izlemek, bir konserde eğlenceli vakit geçirmek lüks değil bir hak. Hele bir çocuk için sanatla karşılaşmak asla lüks olmamalı. Bu adaletle ilgili bir sorun. Kimsenin dönüp bakmadığı mahallelere bakmak, oradaki çocukları görmek bizim için önemli. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı olarak sadece kültür merkezlerinde, meydanlarda, parklarda değil; Müze Gazhane'den İstanbul kitapçılarına, İBB kütüphanelerinden, restore edilerek kentlinin kullanımına kazandırılan tarihi yapılara kadar şehrin dört bir yanındaki ücretsiz etkinliklerimizle adil ve yaratıcı kent vizyonumuzu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. 'Bu hafta sonu mutlaka bir yerde karşılaşmışızdır' diyecek kadar İstanbul'un mümkün olan her alanını sanatla doldurmaya çalışıyoruz."

Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklerin programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.