İBB Meclis'i birbirine girdi! AKP'li üyenin sözleri ortalığı karıştırdı

Tansiyonun yükselmesiyle meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanı Gökhan Gümüşdağ oturuma ara vermek zorunda kaldı.

AKP'Lİ ÜYE KONUŞTU, MECLİS KAIIŞTI

Oturumda gündem, İBB’ye yönelik devam eden soruşturmalar ve etkin pişmanlık beyanlarıydı. Soruşturma kapsamında bazı CHP’li belediye başkanları hakkında yürütülen adli süreçler konuşulurken, AKP’li Muhammet Kaynar’ın söz aldığı kürsüde itirafçı olduğu iddia edilen kişilerin, resmi olmayan ifadelerini yandaş medya metinlerinde verilen halleri ile okudu. Kaynar'ın bazı ifadeleri CHP'li üyelerin sabrını taşırdı.

KAYNAR’DAN “HODRİ MEYDAN” ÇIKIŞI

Kaynar, konuşmasında etkin pişmanlık beyanlarına değinerek, "Başkanım burada bakın bu mecliste bu iddialar var. Siz de çıkın, bunlar doğru değildir deyin." ifadelerini kullandı. Bu sözlere karşılık İBB Meclis Başkanvekili, "Burası mahkeme yeri değil" diyerek müdahale etti. Ancak Kaynar konuşmasını sürdürdü.

CHP grubuna dönerek, “Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz. Hodri meydan.” diyen Kaynar’ın sözleri, tansiyonu daha da yükseltti. Bu ifadelerin ardından salonda arbede yaşandı.

MECLİS BAŞKANLIĞI OTURUMA ARA VERDİ

Yaşanan tartışma ve fiziksel gerginlik üzerine İBB Meclis Başkanlığı oturuma ara verme kararı aldı. Ancak verilen araya rağmen meclis salonundaki tansiyon düşmedi ve arbede devam etti.