İBB Meclisi yönetime 1 milyar liralık borçlanma yetkisi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi temmuz ayı oturumlarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı. Toplantıda, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın iç borçlanma talebi gündeme geldi.

Teklifte İBB'nin, çalışmalarını, yatırımlarını, hizmetlerini ve sosyal yardımlarını kesintisiz sürdürmeye gayret ederken gelirlerinin kısıtlı olması, giderlerinin ise hem kur etkisi hem de yüksek enflasyon rakamlarıyla sürekli artması nedeniyle borçlanmaya ihtiyaç duyduğu belirtildi.

2.5 MİLYARLIK EK BÜTÇE TALEBİ

2023 yılı bütçesinde yer alan finansman ihtiyacına istinaden ulaşım, özel halk otobüsleri ve İETT'yi sübvanse etmek için kullanılmak üzere 2 milyar 500 milyon TL iç borçlanma yapılabilmesi için Meclis'ten yetki istendi.

1 MİLYAR LİRALIK EK BÜTÇE

AKP-MHP gruplarının çoğunlukta olduğu ilgili komisyon, istenilen 2 milyar 500 milyon liralık borçlanma miktarını, sadece özel halk otobüslerini sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar lira olarak belirledi. Komisyonun raporu İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

İLÇE BELEDİYELERE EK ÖDENEK KABUL EDİLDİ

Meclis oturumun bir diğer maddesi ise ilçe belediyelerine ek ödenek oldu. Meclis, Küçükçekmece Belediyesi'nin 400 milyon TL'lik, Sancaktepe Belediyesi'nin 40 milyon TL'lik, Bahçelievler Belediyesi'nin 497 milyon 579 bin TL'lik, Sultanbeyli Belediyesi'nin biri 19 milyon TL'lik, 23,4 milyon TL'lik ve 631 bin TL'lik ve 181 bin 353 TL'lik, talepleri Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 400 milyon TL'lik, Ataşehir Belediyesi'nin 620 milyon TL'lik, Beykoz Belediyesi'nin 621 milyon 700 bin TL'lik, Maltepe Belediyesi'nin 672 milyon TL'lik, Sultangazi Belediyesi'nin 676 milyon 310 bin TL'lik ek ödenek taleplerine onay verildi. (ANKA)