İBB Meclisi’nde tartışma çıktı. "İmamoğlu'ndan korkuyorsunuz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin Mart ayı toplantıları 1’inci oturumunda, CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı’nın "Ekrem İmamoğlu’nun 30 sene önce İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomanın üzerinden ‘Sahteymiş’ denilerek soruşturma açıldı. Buna herkes güler. ‘Yeter ki Cumhurbaşkanı adayı olmasın. Yarış dışı kalsın ve karşımıza çıkmasın’ diyorsunuz, Ekrem İmamoğlu’ndan bu kadar korkuyorsunuz“ sözleri üzerine, 'yargı bağımsızlığı' tartışması çıktı.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "Yargı sizden yana olduğunda bağımsız, sizden yana olmadığı zaman bağımlı oluyor. Biz hiçbir belediye başkanının ve siyasinin tutuklanmasından dolayı mutluluk duymayız" diye konuştu.

İBB Meclisi Mart ayı toplantılarının ilk birleşimi, Meclis 1’inci Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Fatih’teki Belediye Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda son 6 ayda Ekrem İmamoğlu'na açılan davaları, CHP'li meclis üyelerine ve belediye başkanlarına gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, "Uygulanan düşman hukuku, tahammül sınırlarımızı aştı ve bıçak kemiğe dayandı. Ekrem İmamoğlu’nun 30 sene önce İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomanın üzerinden 'Sahteymiş' denilerek soruşturma açıldı. Buna herkes güler. ‘Yeter ki cumhurbaşkanı adayı olmasın. Yarış dışı kalsın ve karşımıza çıkmasın’ diyorsunuz. Ekrem İmamoğlu’ndan bu kadar korkuyorsunuz. Biz Cumhurbaşkanı aday adayı seçimimizi bile 10 seçimle yapıyoruz. Siz hiç seçim yapmıyorsunuz. Vedat Milor’dan Kent Lokantası’nda yemek yediği için savunma istenildi. Kent Lokantası’nı tanıtmak için Vedat Milor’a mı ihtiyacımız var? Hiç mi kafanız çalışmıyor? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde alana çıkmak isteyen kadınları döverek susturdunuz. Sadece AK Partili kadınların konuşması serbest, öyle mi? AK Partili olmayan konuşamaz mı? Hedefiniz bu mudur?" ifadelerini kullandı.

OKUL: 'YARGI SİZDEN YANA OLDUĞUNDA BAĞIMSIZ, SİZDEN YANA OLMADIĞI ZAMAN BAĞIMLI OLUYOR'

İnanlı’nın konuşması sırasında salonda 'Yargı bağımsızlığı' ile ilgili tartışma yaşandı. Meclis üyeleri birbirlerine seslerini yükseltirken, bazılarının ise toplantıyı terk ettiği görüldü. Tartışmanın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "Yargı sizden yana olduğunda bağımsız, sizden yana olmadığı zaman bağımlı oluyor. Bu ülkede kardeşçe, hukuk kuralları içerisinde yaşamamız gerekiyor. Bunun da ana unsuru yargı bağımsızlığıdır. Siz bunu kendi çıkarlarınız doğrultusunda kullanmaya kalkarsanız kavga çıkar. Biz hiçbir belediye başkanının ve siyasinin tutuklanmasından dolayı mutluluk duymayız. Yargıya parmak sallamak ve tehdit etmek eski Türkiye’de kaldı. Yeni Türkiye’de herkes haddini bilecek ve hukuk önünde eşit olacak. Kimse 'Ben Başkanım' diyerek kendini imtiyazlı sınıfa sokamaz. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Ülkenin yargıçlarına ve adaletine güveniyoruz. Daha seçimlere 3 yıl varken, 'Bu ülkede kaos ve ekonomik buhran var' diyerek, halkın üzerinde yaratılmak istenen bir algıyla erken seçim talep ediliyor" diye konuştu.

Tartışmanın ardından toplantının gündem teklifleri değerlendirilmek üzere alt komisyonlara havale edildi.