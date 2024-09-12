İBB Meclisi'nden 2 bin 500 yeni taksi için onay. İstanbulluların gözü kulağı bu haberdeydi

İstanbulluların dört gözle beklediği 2 bin 500 sarı taksiye ilişkin karar İBB Meclisince onaylandı.

2 bin 500 yeni taksinin işletilmesi için 29 yıllığına ihaleye çıkılmasına İBB Meclisi'nden onay çıktı.

İBB yönetiminin kentteki taksi sorununa çözüm için uzun zamandır önerdiği yeni taksi projesinde ihale aşamasına gelindi. UKOME'de oy birliği ile alınan karar doğrultusunda mobil uygulama üzerinden çalışacak 2 bin 500 yeni taksinin işletilmesi için 29 yıllığına ihaleye çıkılmasına İBB Meclisi onay verdi.

İstanbul’un yıllardır çözemediği sorun haline gelen sarı taksiler için İBB yönetiminin 2019 yılından beri UKOME gündemine sunduğu yeni taksi plakası teklifi, geçtiğimiz ağustos ayında oybirliği ile kabul edilmişti.

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Mobil uygulama bazlı 2 bin 500 yeni taksinin İstanbul’a kazandıran UKOME kararının ardından yeni taksiler için ihaleye çıkmak üzere hazırlanan teklif İBB Meclisi’nin eylül ayı oturumlarının üçüncü birleşiminde oya sunuldu. Yeni taksiler için ihaleye çıkılmasına oy birliği ile karar verildi.

29 YILLIĞINA İHALEYE ÇIKILACAK

Kararda “İstanbul'da 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında faaliyet gösteren 20 bin 311 taksinin ilk etapta 2 bin 500 adet arttırılmasına karar verilmiş olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün ‘Taksi Plakaları’ konulu görüşü doğrultusunda, 2 bin 500 adet taksinin gerçek kişilere 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi ve 29 yıl süreyle 2886 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda ihale yapılması komisyonlarımızca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi. Önümüzdeki günlerde ihale şartnamesi hazırlanıp tarihi belirlenerek kamuoyuna duyurulacak.