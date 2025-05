İBB Medya AŞ Başkanı Ongun'dan ‘İftira’ tepkisi: 'Suçlamalar izaha muhtaç'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetimi Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB ikinci dalga operasyonunda tutuklanan bürokratların kendisine bağlı çalıştığı iddialarına yanıt verdi.

Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ongun'un sosyal medya hesabından, paylaşımında şunlar kaydedildi:

'İZAHA MUHTAÇ BİR DURUM VAR'

"İBB soruşturmasının 2. dalgasının tutanaklarını okudum. Ortada gerçekten izaha muhtaç tuhaf bir durum var. Tutuklanan 20’den fazla üst düzey devlet memuru yöneticinin bana bağlı hareket ettiği iddia ediliyor. Bu kişiler üst düzey kamu görevlisi olmanın yanı sıra teknik konularda son derece uzman kişiler. Benim hiç bilmediğim imar, şehir planı, çevre koruma, su havzaları gibi teknik konularda talimat verebilme yeteneğim de yetkim de yok. Hele hele konunun uzmanlarına hiç yok.

'BİR KISMI AK PARTİ DÖNEMİNDE İŞE BAŞLAMIŞ'

Değerli üst düzey bürokratlara yönelik böyle bir itham ancak hakaret sayılır. Kaldı ki, tutuklananların bazılarının adını dahi ilk kez duydum. Bir bölümünü görsem tanımam. Ayrıca bir kısmı da AK Parti döneminde göreve başlamış kişiler. Her tür arama kaydına, her tür mail/SMS gibi yazışmalara, her tür güvenlik kamerası görüntüsüne iddia makamları kolayca ulaşabiliyor. Tutuklanan hiç kimseye yönelik ne yazılı ne sözlü bir talimatım olmadığı, bu kaynakların kontrol edilmesiyle kolayca kanıtlanabilir. Bana ve tutuklanan kişilere neden böyle bir suçlamada bulunulduğu izaha muhtaçtır. Hem iddialarla hem de medya ve sosyal medyadaki iftiralarla, özel olarak hedef alındığım ortadadır. Ama bu gerekçe bile, iyi yetişmiş üst düzey kamu görevlilerinin, benim talimatımla iş yaptığı hakaretine maruz kalmalarını gerektirmez."