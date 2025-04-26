İBB operasyonlarında yeni dalga! Üst düzey isimler gözaltına alındı

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İBB operasyonlarında yeni dalga! Üst düzey isimler gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bazı isimlere polis şafak baskını yaptı. Aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu’nun da bulunduğu belirtildi.

19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları, çok sayıda İBB üst düzey yöneticisi ile birlikte tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bazı isimlere polis, şafak baskını gerçekleştirdi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu’nun da bulunduğu 53 kişi için gözaltı kararı verildi.

"Yolsuzluk" iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir aydır Silivri Cezaevi'nde bulunuyor. İmamoğlu hakkında 6 dava açılmıştı.

Dün ise İBB operasyonlarının bazı avukatları gözaltına alınmıştı.

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