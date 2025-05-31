İBB operasyonu sonrası CHP'den flaş karar!

İBB'ye yapılan operasyonlar genişledi. Son olarak bugün şafak operasyonu ile aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İBB İştiraki İSFALT Müdür Burak Korzay, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP PM üyesi Baki Aydöner’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

GÖZALTILAR SONRASI CHP İSTANBUL'DAN TOPLANTI KARARI ALINDI

İBB'ye 5. dalga operasyonu sonrası İstanbul CHP İl Başkanlığında olağanüstü toplantı kararı alındı. CHP İl Başkanı Özgür Çelik; İstanbul milletvekilleri, PM ve YDK Üyeleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, İl Yöneticileri, Kadın ve Gençlik Örgütü İl Başkanları ve İBB Grup Yönetimi ile İstanbul'daki il binasında toplantı yapılacağını açıkladı.

İBB'ye 5. dalga operasyon başladı! Çok sayıda belediye başkanı gözaltına alındı...

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

CHP'de milletvekili Burhanettin Bulut'tan operasyona tepki geldi. Bulut, "19 Mart'tan bu yana belediyelerimizde kamuoyunu tatmin edecek bir suç unsuru bulamayanlar, yeni suçlar icat etmek, yeni iftiralar atmak için yeni bir operasyona yelteniyor. İnanıyoruz ki halkımızın teveccühünü kazanmış belediye başkanlarımız hakkında 'çamur at izi kalsın' kabilinden yapılan bu operasyon da milletimizin vicdanından dönecektir" ifadelerini kullandı.