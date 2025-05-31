İBB operasyonu sonrası Özgür Özel'den Düzce mitinginde ilk açıklama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB operasyonu sonrası Özgür Özel'den Düzce mitinginde ilk açıklama!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Düzce'de miting düzenliyor. İmamoğlu'na destek mitinginde Özel, açıklamalarda bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Düzce'deki mitingte, sabah saatlerinde yapılan İBB'ye 5. dalga operasyonuna ilişkin neler söyleyecek?

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"Artık o kaleler geride kaldı, yıkıldı. Artık Düzce AKP'nin kalesi değil, miletin kalesidir. İyilik kazanacak, kötülük kaybedecek.

Buradan açıkça söylüyorum; gün gelecek devran dönecek hırsızlar ve darbeciler hesap verecek. Düzce'den bütün AKP'lilere sesleniyorum; bizim derdimiz güzel ülkenin insanıyla değil.

Birilerin 'Ekrem ağrısı' tuttu. Ekrem İmamoğlu ile sandıkta yarışmaktan korkanlar, demokraside kara leke vurdular.

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