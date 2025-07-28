İBB operasyonunun baş aktörüydü… İtirafçının kardeşi dolandırıcı çıktı!

Sözcü’de Özgür Cebe’nin özel haberine göre; CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonların baş aktörü haline gelen itirafçı ve suç örgütü kurma iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi dolandırıcı çıktı.

CHP’Lİ BELEDİYELERE YAPILAN OPERASYONUN BAŞ AKTÖRÜYDÜ

19 Mart’ta suç örgütü kurma iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş, CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonların baş aktörü haline gelmişti. Aktaş’ın itirafçı olması sonrası tahliye edilirken birçok CHP'li belediye başkanı gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

AKTAŞ’IN KIZ KARDEŞİ 40 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

CHP’lilere yönelik verdiği ifadelerle birçok belediye başkanı ile belediyelerdeki üst düzey görevlilerin tutuklanmasına neden olan Aktaş’ın kız kardeşi Melek Kara’nın (42) sahte evraklarla 32 farklı işlemle Diyarbakır TEDAŞ Bölge Müdürlüğü kurumunda 2019-2021 yıllarında 4 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı tespit edildi. Bu rakamın bugünkü güncel enflasyon rakamları nazara alındığında 40 milyon lira tutarında olduğu ise belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

TEDAŞ’ın suç duyurusundan sonra dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, “Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

“USULSÜZLÜK YAPTIM”

Mahkemede hakim karşısına çıkan Melek Kara ifadesinde suçlamaları kabul etti. Kara, “İlk evliliğimden olan çocuğum 1 yaşına gelince otizmli olduğunu fark ettik ve tedavi süreci başladı. Çocuğum adına yatırım yapmaya karar verdim ve bakıcısı Gülistan’ın hesabını kullandım. Para gönderdiğim diğer hesaplardan Ahmet ve Mahmut Yüksel kuyumcu, Ferhat Aktaş ise yeğenim olur. Krediler kullandım, masraflar artınca usulsüzlük yaptım. Pişmanım” dedi.

EV HAPSİ VE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALKTI

Kamu zararını iki parça halinde ödeyen avukatın, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı kalktı. Ancak banka hesaplarındaki bloke kaldırılmadı. Mahkeme, zararın tamamının karşılanıp karşılanmadığına bakılması için 3 mali müşavirden bilirkişi raporu talep etti.