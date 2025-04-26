İBB operasyonuna CHP'den ilk tepki

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İBB operasyonuna CHP'den ilk tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik büyük bir operasyonu daha yapıldığını belirterek, ''İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik büyük bir operasyonu daha yapıldığını belirterek, "'İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor'" dedi.

Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha.. Dün avukatlara, bugün bürokratlara.. İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor'" ifadesini kullandı.

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İBB operasyonuna CHP'den ilk tepki

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