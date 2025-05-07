İBB operasyonunda bir iş insanı tutuklandı!

19 Mart’ta İBB’ye yönelik başlatılan ve ikinci dalga operasyonda gözaltı ve tutuklamaların yapıldığı soruşturma kapsamında yeni tutuklamaların yapıldı. Gizli tanıkların ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirtilen iş insanlarından bazıları geçtiğimiz günlerde ifade vermişti. Bugün ise o isimlerden bazıları tutuklandı.

TUTUKLAMASINA KARAR VERİLDİ

Gülaylar Grup sahibi Mehmet İlhan Gülay telefonla ifade için bu sabah saatlerinde adliyeye davet edildi. Davet üzerine adliyeye giden Gülay, gizli tanık ifadeleri nedeniyle tutuklamaya sevk edildi ve tutuklanmasına karar verildi.

SEVK DİLEKÇESİ

Sevk dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelinin ifadesinde AVM yönetiminde yaşadığı itilafın uzun süre önce başladığı, bu zamana kadar şüphelinin şikayetçi olmadığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından şüphelinin şikayetçi olduğu, menfaat ilişkisi nedeniyle olaylara verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığı, Ekrem İmamoğlu ile irtibatlı olduğu ve Beylikdüzü ilçesinde yaptığı projelerde kamuyu zarara uğrattığı iddia ve izlenimi yaratıldığı…”