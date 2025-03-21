İBB Operasyonu'nda bir isim daha yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
İBB Operasyonu'nda bir isim daha yakalandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 87 olan gözaltı sayısı Ertan Yıldız ile beraber 88'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiaları kapsamında soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu için İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçu da öne sürülmüştü.

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri ise devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili iddialar ile yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında İBB meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ında gözaltına alınması ile sayı 88'e yükseldi.

Son Haberler
Ödemiş’te 44 milyon liralık vurgun
Ödemiş’te 44 milyon liralık vurgun
Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Anadolu’dan Uzak Doğu’ya: Hititlerin evrensel yolculuğu
Anadolu’dan Uzak Doğu’ya: Hititlerin evrensel yolculuğu
İzmir'de 5 günlük eylem yasağı
İzmir'de 5 günlük eylem yasağı
‘Askıda 9 gülek buğday projesi’ Erzurum’da hayata geçti
‘Askıda 9 gülek buğday projesi’ Erzurum’da hayata geçti