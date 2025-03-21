İBB operasyonunda iki isim daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

GÖZALTI SAYISI 90'A ÇIKTI

Operasyonlar kapsamında 88 kişi gözaltına alınırken, son olarak İPA Genel Başkanı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman'da gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 90’a çıktı.

Öte yandan, çeşitli iddialarla suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesine saat 15:00’da başlandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları iddialarıyla gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 80'den fazla kişi ise ifade vermek üzere emniyete götürüldü.