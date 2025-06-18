İBB operasyonunda iktidara yakın isim de itirafçı oldu!

19 Mart’ta İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiaları ile başlatılan soruşturmalarda İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile beraber pek çok isim tutuklanmıştı. Operasyonlar ise dalga dalga sürdürülmüştü. Son olarak soruşturma içerisinde birçok isim itirafçı olmaya devam ediyor. İBB’ye yönelik operasyon çerçevesinde tutuklanan Danış Beton sahibi ve Serbülend Danış itirafçı oldu.

BİR İSİM DAHA İTİRAFÇI OLDU

İBB operasyonları çerçevesinde kamu ve İBB'nin ihalelerinde de yer alan 2016 yılında kurulan Danış Asfalt'ın sahibi Serbülend Danış gözaltına alınmıştı. Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Tutuklanan Danış’ın 17 Haziran tarihinde itirafçı olduğu belirlendi.

AYDÖNER’İ TANIDIĞINI SÖYLEDİ

İBB'den sadece CHP PM Üyesi Baki Aydöner'i tanıdığını söyleyen Danış, firmasını 2016 yılında kurduğunu söyleyerek, "2022 yılından bu yana İBB ve iştiraklerinden çeşitli ihalelere katılarak iş aldım. 2023 yılına geldiğimizde İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün yapmış olduğu 2023/1132164 İKN numaralı ihaleye teklif verdim ve bu ihaleyi kazandım. İş bittikten sonra içeride yaklaşık 380 milyon civarında bir alacağım birikti" ifadelerini kullandı.

“SİSTEMDEN ÖDEME ALAMAYACAĞIMI SÖYLEDİ”

Danış alacak miktarının 500 milyon liraya kadar çıktığını iddia ederek, “2024 yılının Nisan ayı sonlarında Baki Aydöner isimli şahıs beni arayarak belediyedeki alacaklarımla ilgili olarak görüşmek istediğini söyledi. Bana ‘alacaklarını almak istiyorsan sistemi biliyor musun?' diye sordu. Ben de kendisine sistemi bilmediğimi, sistemle de bir ilgimin olmadığını söyledim. Kendisi bana bu iş ile ilgili olarak herhangi bir para vermeden sistemden ödeme alamayacağımı söyledi” şeklinde konuştu.

2025 şubat ayında Aydöner görüşmek istediğini söyleyen Danış, “Bana 'kendilerine operasyon yapılabileceğini, devrettiğim 2 adet taşınmazın devrinin herhangi bir bedel ödemesi yapılmadığından ve usulsüz olarak alınması nedeniyle problem yaşayabileceklerini' söyleyip geçmişe yönelik aramızda bir sözleşme tanzim edip senet karşılığı bu taşınmazlar devredilmiş gibi göstermemiz gerektiğini söyledi” dedi.