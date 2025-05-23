İBB operasyonunda soğan parası şüphe oluşturdu!

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 3. dalga operasyon gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan bir ismin hesabına 10 ayrı parçada geçen 5 çuval soğan parası şüpheye neden oldu. Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu sorgudaki detayı 'İBB dosyası öyle bir hal aldı ki' dün sosyal medya hesabından paylaştı.

İBB’YE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde 3. dalga operasyon yapıldı. Bugün ise 4. dalga operasyon ile devam ediyor.

Son olarak yapılan operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; "İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin... 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, An itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

5 ÇUVAL SOĞAN ŞÜPHEYE NEDEN OLDU

İBB dosyasına ilişkin avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, sorgudaki en önemli detayı X hesabı üzerinden açıkladı. Koçoğlu, “İBB dosyası öyle bir hal aldı ki bir çalışana 10 işlemde gelen toplamda 2.500 TL’yi bulmayan para transferleri soruluyor şüphelilere:) Bakın işlem bazına 2.500 da demiyorum, 10 işlemin tamamı diyorum :)” şeklinde bir paylaşımda bulundu. 2 bin 500 lira şu aralar 5 çuval soğan parasına denk gelmesi dikkat çekti.