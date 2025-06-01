İBB operasyonunda şok iddia: Başkomiserin FETÖ ve ‘yenidoğan çetesiyle’ bağlantısı ortaya çıktı

19 Mart’ta başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarında, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, operasyonun kilit isimlerinden biri olarak İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun öne çıkmıştı.

İDDİA: ONGUN’U GÖZALTINA ALAN BAŞKOMİSER FETÖ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın haberine göre, 19 Mart’ta Murat Ongun’a gözaltı işlemi gerçekleştiren başkomiser, aralarında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı gibi 61 muvazzaf askerin bulunduğu ankesör soruşturması kapsamında tutuklandı.

Kulislerden edinilen bilgilere göre, tutuklanan başkomiserin ByLock kullanıcısı olduğu, kod adı kullandığı, katalog evliliği yaptığı ve yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturmada adının geçtiğine dair çok sayıda detay bulunduğu belirtiliyor.