İBB operasyonunda yeni gelişme! Tahliyeler var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB operasyonunda yeni gelişme! Tahliyeler var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturmada tutuklanan isimlerden İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi. Öte yandan İBB soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar da tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturmada tutuklanan isimlerden birisi de Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas olmuştu. İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi. Abbas hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.

fg.jpgBİR TAHLİYE KARARI DAHA GELDİ

Öte yandan İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar da yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edildi. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi.

Murat Abbas kimdir? Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas tahliye oldu mu?Murat Abbas kimdir? Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas tahliye oldu mu?

Son Haberler
Samsun’da staj faciası: Necip, son yolculuğuna uğurlandı
Samsun’da staj faciası: Necip, son yolculuğuna uğurlandı
Meteoroloji uyardı! O bölgede sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak
Meteoroloji uyardı! O bölgede sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak
Ataşehir’de inşaat alanında göçük!
Ataşehir’de inşaat alanında göçük!
Merakla beklenen boks maçı için flaş sözler: Ölümle sonuçlanabilir
Merakla beklenen boks maçı için flaş sözler: Ölümle sonuçlanabilir
Sakarya'da kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama
Sakarya'da kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama