İBB operasyonunda yeni gelişme! Tahliyeler var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturmada tutuklanan isimlerden birisi de Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas olmuştu. İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi. Abbas hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.
BİR TAHLİYE KARARI DAHA GELDİ
Öte yandan İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar da yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edildi. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi.
Murat Abbas kimdir? Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas tahliye oldu mu?