İBB operasyonunda yeni tutuklamalar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB operasyonunda yeni tutuklamalar!

İBB 3. dalga operasyonu kapsamında 13 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İBB'ye yönelik 3. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 17'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/228233 sorusturma sayılı dosyasında,
16 şüphelinin tutuklanması ve 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep edilmiş olup,
13 şüphelinin tutuklanmasına,
6 şüpheli hakkında da adli kontrol (Cmk 109/3-a-b maddeleri uyarınca yurtdışı çıkış ve imza atma)
1 şüpheli hakkında adli kontrol (Cmk 109/3-a-j maddeleri uyarınca yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi) kararı verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim."

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER,

- Taner Çetin
- Hüseyin Kum
- Ergin Gönül
- Mustafa Karaoğlu
- Onur Gülin
- Nihat Kolaber
- Fikri Murat Demir
- Arzu Can
- Serap Karay
- Faruk Ceyhan
- Savaş Can
- Çağatay Takaoğlu
- Ahmet Rıdvan Murat

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