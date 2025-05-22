İBB operasyonunda yeni tutuklamalar!

İBB'ye yönelik 3. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 17'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/228233 sorusturma sayılı dosyasında,

16 şüphelinin tutuklanması ve 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep edilmiş olup,

13 şüphelinin tutuklanmasına,

6 şüpheli hakkında da adli kontrol (Cmk 109/3-a-b maddeleri uyarınca yurtdışı çıkış ve imza atma)

1 şüpheli hakkında adli kontrol (Cmk 109/3-a-j maddeleri uyarınca yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi) kararı verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim."

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER,

- Taner Çetin

- Hüseyin Kum

- Ergin Gönül

- Mustafa Karaoğlu

- Onur Gülin

- Nihat Kolaber

- Fikri Murat Demir

- Arzu Can

- Serap Karay

- Faruk Ceyhan

- Savaş Can

- Çağatay Takaoğlu

- Ahmet Rıdvan Murat