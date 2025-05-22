İBB operasyonunda yeni tutuklamalar!

İBB'ye yönelik 3. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 17'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/228233 sorusturma sayılı dosyasında,
16 şüphelinin tutuklanması ve 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep edilmiş olup,
13 şüphelinin tutuklanmasına,
6 şüpheli hakkında da adli kontrol (Cmk 109/3-a-b maddeleri uyarınca yurtdışı çıkış ve imza atma)
1 şüpheli hakkında adli kontrol (Cmk 109/3-a-j maddeleri uyarınca yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi) kararı verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim."
İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER,
- Taner Çetin
- Hüseyin Kum
- Ergin Gönül
- Mustafa Karaoğlu
- Onur Gülin
- Nihat Kolaber
- Fikri Murat Demir
- Arzu Can
- Serap Karay
- Faruk Ceyhan
- Savaş Can
- Çağatay Takaoğlu
- Ahmet Rıdvan Murat