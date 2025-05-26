İBB Özel Kalem Müdürü’ne bu soruyu sordular: İmamoğlu’nun Koruma Müdürü ile neden çok konuştun?

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
İBB Özel Kalem Müdürü’ne bu soruyu sordular: İmamoğlu’nun Koruma Müdürü ile neden çok konuştun?

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'na sorulan bir soru dikkat çekti. Sorgu sırasında Kasapoğlu'na neden İBB Başkanı İmamoğlu'nun koruma müdürü ile sık sık görüştüğünü soruldu.

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu hakkında ikinci kez gözaltı kararı alındı. Kasapoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile 2019’dan bu yana 3.622 kez telefon görüşmesi yaptığı iddiasıyla sorgulandı.

Sözcü’den Ali Macit’in haberine göre sorguda, Kasapoğlu’nun İBB Genel Sekreteri Gürkan Alpay ile 1.003, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile 830, İbrahim Bülbüllü ile 77 ve Seza Büyükçulha ile 45 telefon görüşmesi yaptığına dair sorular yöneltildi. İlk operasyonda da benzer sorularla karşılaşan Kasapoğlu, önceki ifadesini tekrarladı.

O TELEFON ORTAK KULLANIMDA

Kasapoğlu’na, 23 Mart’ta emniyet tarafından bulunduğu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen telefonla ilgili de sorular soruldu. Kasapoğlu, bu konuda şu ifadeyi verdi:

“Bahse konu telefonun birçok çalışan tarafından kullanıldığını ve şifresiz olduğunu hatırlıyorum, bu nedenle şifresi hakkında bilgim yok. İfadedeki ‘Burcu Hanım’ olarak geçen kişinin, İBB Özel Kalem Müdürlüğü’nde sekreterya sorumlusu olan çalışma arkadaşım Burcu Ciner Şimşek olduğunu düşünüyorum. İBB’de genellikle kullanım süresi dolan cihazların Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi yönünde genel bir uygulama bulunmaktadır. Çalışma arkadaşlarım, bu uygulamaya uygun olarak söz konusu telefonu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teslim etmiş olabilir. Ancak 19 Mart’ta bu telefonla ilgili herhangi bir talimat vermedim. Telefonun İBB’ye ait demirbaş bir cihaz olup olmadığını bilmiyorum.”

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