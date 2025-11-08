İBB Kültürel Miras ekiplerinin titiz çalışmalarıyla restore edilip topluma kazandırılan 100’den fazla alan risk altında. Yasa teklifiyle birlikte, aralarında Moda İskelesi, Feshane, Müze Gazhane, Cemal Reşit Rey, Florya Köşkü, Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk gibi İstanbulluların sıklıkla ziyaret ettiği ve kültürle buluştuğu önemli mekanların yönetimi merkezi idareye devredilecek.

Bu düzenleme ile, ücretsiz konserlerin, sergilerin ve sosyal tesislerin geleceğini tehlikeye altına giriyor.

TARİHİ TEKRAR MI TEKERRÜR EDİYOR?

Hatırlanacağı üzere, 2021 yılında da Galata Kulesi ve Kız Kulesi gibi önemli yapıların yönetimi İBB'den alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmişti. Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin bakanlığa geçmesinin ardından giriş ücretlerinde yüzde 200'den fazla artışa gidilmişti.

Tarihi Galata Kulesi uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne bağlı olan BELTUR tarafından işletiliyordu. Fakat tarihi kule, 2020 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmıştı.

MUHALEFET SESSİZ

Bu kritik süreçte, İBB ve muhalefet cephesinden henüz güçlü bir açıklamanın gelmemesi de ayrı bir dikkat çekti. Kamuoyu, bu sessizliğin nedenini ve yaklaşan tehlikeye karşı nasıl bir strateji geliştirileceğini ise merak ediyor.

KRİTİK TARİH: 11 KASIM SALI

Yasa tasarısının İstanbul'a ilişkin maddeler 11 Kasım Salı günü TBMM'de görüşülecek.

MAHİR POLAT EV HAPSİNDE

İstanbul'un tarihi dokusunu yeniden canlandıran İBB Kültürel Miras ekiplerinin özenli restorasyonları, şehrin geçmişini geleceğe taşıyor. Bu kıymetli çalışmaların mimarı Mahir Polat ise, ne yazık ki şu anda özgürlüğünden mahrum, ev hapsinde bulunuyor.

SOSYAL MEDYADAN GELEN YORUMLAR

Bir kullanıcı "Güzelim yerler elden gidiyor çok üzücü" yorumunda bulunurken, bir diğer kullanıcı da "Güzel ve anlamlı , halka değen ne varsa alıyorlar. Kabus gibi".

Başka bir kullanıcıda restore edilen bu yerlerin İBB'den alınacak olmasına şöyle tepki gösterdi.

"İBB’nin İstanbul’a kazandırdığı bu projeler en sevdiğim projelerdi. İBB nin elinden alınmasını asla anlayamıyorum."