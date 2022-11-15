İBB sanatseverleri Tartuffe ile buluşturuyor

Zengin mi zengin bir adamın, ailesindeki ve çevresindeki kimseyi dinlemeden evine yerleştirdiği sahtekar bir sofu ile hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını beter etmesini anlatan bu ölümsüz eserde; inancı, aileyi, aşkı, erkek-kadın farklarını, dünümüzü, bugünümüzü, mizahı, müziği, acıyı, hüznü, rahatsız edici türlü anları iç içe ve olanca dinamiğiyle seyircinin karşısına çıkarıyoruz. Orhan Veli'nin olağanüstü çevirisine, şiirlerinden bestelenen şarkıların da eşlik ettiği seyirliğimizle, hayata dair bu acayip bilmeceyi bir kez daha kahkahalarla selamlıyoruz.

Müziğini Emrah Can Yaylı'nın, dekor tasarımını Barış Dinçel'in, kostüm tasarımını Eylül Gürcan'ın, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan'ın, efekt tasarımını Serkan Yavşan'ın, koreografisini Özge Midilli'nin, Senem Oluz'un yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu'nun çektiği oyunda Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor. Oyun, 16-19 Kasım, 23-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde.