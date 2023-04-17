İBB, Silivri’de yenilediği Müjdat Gürsü Spor Tesisi'nin kapasitesini 4 bine çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yenilediği Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi’ndeki spor alanlarının kapasitesini genişletti.

İBB, Silivri’de yenilediği Müjdat Gürsü Spor Tesisi'nin kapasitesini 4 bine çıkardı

ANKA'da yer alan haberde, İBB'den yapılan açıklamada, Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi'nin 2021'de 2 bin 800 kişilik tribünüyle birlikte yenilendiği hatırlatıldı. Müjdat Gürsu Spor Tesisi’ne bin 700 de yeni tribün kazandırıldı. İlçedeki spor kulüplerinin hizmetine sunulan stadın diğer alanlarında da çalışma başlatıldı. Mevcuttaki iki açık halı sahanın zemin ve drenaj düzenlemesi yapıldı. Kale direkleri, sahaları çevreleyen konstrüksiyon yenilendi. Skorboard ve zil sistemi yapıldıktan sonra ışıklandırması led sistemiyle değiştirilen halı sahalara 8 soyunma odasıyla bir depo yapıldı. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra iki sahanın da üzeri tamamen kapatılarak yılın 365 günü spor yapılabilir hale getirildi.

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YENİ FİTNESS VE STÜDYO SALON YAPILDI
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinesinde Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sırasında tesise yeni spor alanları kazandırıldı. Açık spor alanlarında gerçekleştirilen proje ile daha önce olmayan bir fitness salonu ve bir stüdyo salonla birlikte 4 soyunma odası ve 2 eğitmen odası yapılarak bölge halkının ihtiyaç duyduğu branşların ve spor alanlarının tesise kazandırılması sağlandı.

Yeni soyunma odalarının da yapıldığı çalışmaların ardından tesisin bin 500 kişilik aylık üye kapasitesi 4 bine ulaştı.

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