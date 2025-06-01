İBB soruşturmalarını yürüten savcıyı tehdit eden zanlı yakalandı: Suç makinesi çıktı



Alınan bilgiye göre, X adlı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nuri B. adlı kişi, tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve pankartların yasaklanması talimatını veren cumhuriyet savcılarını tehdit etmişti. Yapılan paylaşımların ardından soruşturma başlatıldı.

Söz konusu hesaptan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekiline yönelik hakaret içerikli paylaşımı yapan Nuri B. (47), dün polis tarafından yapılan operasyonda yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Savcılığınca hakkında TCK'nın 125/3-a (kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) ve TMK'nın 6/1 (terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme) suçlarından işlem yapılan zanlı, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tutuklanan Nuri B.’nin sabıka kaydı oldukça kabarık çıktı. Şoförlük yaptığı ve Rize'nin Çayeli ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen zanlının 5 "tehdit ve şantaj", 5 ayrı "cumhurbaşkanına hakaret", 1 "kasten yaralama", 1 "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydı olduğu ortaya çıktı.