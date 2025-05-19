İBB soruşturması... İtirafçının ifadesinde tarihler tutmadı: CHP kurultayında satışa çıkmamış telefon dağıtılmış

İBB soruşturması... İtirafçının ifadesinde tarihler tutmadı: CHP kurultayında satışa çıkmamış telefon dağıtılmış

İBB soruşturmasında 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren tutuklu Ahmet Çiçek, kendisine iPhone 16 Pro Max ile ödeme yapıldığını iddia ederek, "Bu telefonların CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlar olduğunu tahmin ediyorum" ifadesini kullandı. iPhone 16 Pro Max telefonun ise CHP kurultayından 1 yıl sonra satışa sunulduğu açığa çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "mali suçlar" soruşturması kapsamında tutuklanan Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, 'etkin pişmanlık' uygulaması kapsamında ifade verdi.

Ahmet Çiçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde, aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan reklamcı Murat Kapki’nin ofisindeki bir görüşmeden söz etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kapki’nin ofisindeki görüşmeyi aktaran Ahmet Çiçek, "Bana yapacağı ödeme yerine 7 adet ‘iPhone 16 Pro Max’ verdi. Telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda ise gülerek ‘Bunlar fazla kaldı’ dedi. Telefonları kabul ettim. Bu telefonların haberlerde de yer alan şaibeli kongrede CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlar olduğunu tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

TARİHLER TUTMADI: TELEFONLAR, KURULTAYDAN SONRA PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Soruşturmaya konu olan CHP'nin 38'inci Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılmıştı. İfadeye konu olan Apple markasının resmi sitesinde yer alan bilgiye göre ise, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için ön siparişler 13 Eylül 2024'te başladı ve bu telefonlar 20 Eylül 2024'te satışa sunuldu.

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