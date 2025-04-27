İBB soruşturmasında 1 gözaltı daha!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye gerçekleştirilen operasyonlarda yeni gelişmeler yaşandı.

Dün hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 50'si gözaltına alınırken bugün, aranan 1 kişinin daha yakalandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan son kişinin ismi henüz paylaşılmadı.

Gözaltı kararları kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, çok sayıda İBB bürokratıyla beraber tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da aralarında yer aldığı 50 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç, Eski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Önbilgin, İBB eski Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy yer alıyor.