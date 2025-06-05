İBB soruşturmasında 2 tutuklu daha itirafçı oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturmasında 2 tutuklu daha itirafçı oldu

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 2 kişi daha itirafçı olarak tahliye edildi. İtirafçı olan isimlerin iş adamı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik olduğu öğrenildi.

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