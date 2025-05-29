İBB soruşturmasında 3 isme tahliye!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında üç ismin daha 'etkin pişmanlık' kapsamında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararıyla tahliye edildiğini duyurdu.

Böylece soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız da 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve Rüşvet Verme' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet Verme ve Örgüte Üye Olma' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman 29.05.2025 tarihinde talepleri üzerine alınan ek ifadelerinin yapılan araştırma ve değerlendirmeleri sonrası şüphelilerin durumlarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olması kanaatine varılmış, şüpheliler hakkında 29.05.2025 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinden konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmeleri talep edilmiş, ilgili mahkemece şüphelilerin tüm suçlardan adli kontrol altına alınarak tahliyelerine karar verilmiştir.

İBB soruşturması kapsamında daha önce de İBB'ye bağlı Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, Noyan Kırmızıgül de etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararıyla tahliye edilmişti.