İBB soruşturmasında bir tutuklama daha!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha!

İBB soruşturmaları kapsamında personel Davut Bildik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki resmi konutunda bulunan güvenlik kameralarının harddisklerini sökerek İBB deposuna götürdüğü iddia edilen teknik personel Davut Bildik tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

23 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun dahil çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Buğra Gökçe tutuklanan isimler arasındaydı.

Şüpheliler Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmıştı.

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