İBB soruşturmasında flaş karar!

İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği 20 kişiden 8'i hakkında tutuklama kararı verildi.

İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu ve savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği 20 kişiden; Deniz Göreli, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalaz, İsmail Akkuyu, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Seyhan Özcan hakkında tutuklama kararı çıktı. Hare Dincer ve Tarık Bora hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı.