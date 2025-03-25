İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Sanatçı Ercan Saatçi sessizliğini bozdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adliye çıkışı açıklamada bulunan Saatçi, "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Ercan Saatçi sessizliğini bozdu. Saatçi, ''Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım'' ifadelerini kullandı.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

13 Mart 1968’de İstanbul’da doğan Ercan Saatçi, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı.

1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken, TRT Eurovision finallerine katılma hakkı kazandı. Aynı yıl, İTÜ'de düzenlenen üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” şarkısıyla birincilik elde etti.

1990’da TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda Özdemir Erdoğan birinci olurken, Ercan Saatçi üçüncülük kazandı. Aynı yıl, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurarak müzik kariyerinde önemli bir adım attı. Daha sonra, Grup Vitamin ile çalışarak iki albüm yayınladı.

Çelik Erişçi’nin 1992’de gruptan ayrılmasıyla, 1993 yılında İzel-Ercan olarak “İşte Yeniden” albümünü çıkardı. Kariyeri boyunca 600’e yakın şarkı sözü yazan ve 400’ü aşkın beste yapan Saatçi, Doğan Müzik Company’den (DMC) ayrılarak Rec by Saatchi isimli kendi müzik şirketini kurdu.