19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonun ardından İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde birçok isim tutuklandı. 7 aylık sürenin ardından İBB iddianamesi hazırlandı. İBB’ye yönelik hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede Murat Ongun’un ofis olarak kullandığı iddia edilen Raffles Hotel’deki 2604 numaralı odada gazeteci, siyasetçi, iş insanıyla görüştüğü öne sürülmüştü.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan

SERVET YILDIRIM: KIZIL SAÇLI SAVCI İLE İMAMOĞLU'NUN AVUKATI

Tanık olarak ifade veren Servet Yıldırım ifadesinde, buraya bir kadın savcının da toplantı yapmak üzere geldiğini iddia etti. Servet Yıldırım, "Operasyon sonrasında ev hapsindeyken ağabeyim Güven Yıldırım bana, İBB'ye ilk operasyon yapılmadan yaklaşık 10-15 gün önce otelde kiralanan 2604 numaralı odada kızıl saçlı bir kadın savcı ile İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın yaklaşık 4 saat görüştüklerini söyledi. Kızıl saçlı kadını odaya asansörle kendisinin çıkardığını anlattı” ifadelerini kullanmıştı.

27 Kasım’da ifadesi alınan İstanbul Adalet Sarayı’nda genel soruşturma bürosunda 8 yıldır görev yapan kadın savcı S.Ç.S.’nin ifadesine Habertürk muhabiri Ceylan Sever ulaştı.

'SAÇ RENGİM KIZIL DEĞİLDİR, SARI RENKTİR'

İBB dosyasındaki tanık Servet Yıldırım’ın Mehmet Pehlivan ile Zorlu AVM'de bulunan Raffles Otel'deki 2604 no'lu odada gerçekleştirdikleri iddia edilen 3-4 saatlik görüşme iddiası savcı S.Ç.S.’ye soruldu. Savcı ise şu cevabı verdi:

“Hayatımda ‘Bayan’ kelimesine alınganlık göstermedim. Zorlu AVM’ye birkaç kez gitmişimdir. Ancak iddia edildiği gibi Mehmet Pehlivan ile görüşmem olmadı. Raffles Otel’e hiç gitmedim. Tanık beyanında yalan söylemektedir. Teşhis tutanağını kabul etmiyorum. Ayrıca hayatımda kızıl saçlı olmadım. Sadece uzun yıllar öncesinde 10 günlük bir zaman diliminde kızıl saç kullandım, kızıl saç sevmem. Bu nedenle iddia doğru değildir."

Teşhis tutanağındaki kızıl saçlı kadının kendisi olup olmadığı sorulan Savcı S.Ç.S, “Bana gösterilen fotoğraftaki saç rengim kızıl değildir, sarı renktir” yanıtını verdi.

Tanık beyanı ve diğer delilleri somutlaştırmak için alınan HTS kayıtlarına göre Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan ile Raffles Otel'de ortak baz verdikleri, ayrıca Mehmet Pehlivan ile operasyon öncesinde farklı tarihlerde ve farklı yerlerde 2-3 saat olacak şekilde ortak baz verdikleri, operasyon tarihinden hemen 1 gün sonra Nişantaşı'nda buluştukları ve 2 saat birlikteliklerinin olduğu yönündeki tespitler de savcı S.Ç.S.’ye soruldu:

“İddiaları kabul etmiyorum. Uzun yıllardır Nişantaşı’na gitmedim. Benim Zorlu’da bulunduğum sırada Mehmet Pehlivan’ın da orada bulunması tesadüftür. Yine tanığın da orada bulunması tesadüftür. Bu şahıs ile herhangi bir bilgi alışverişinde bulunmam ya da özel bir ilişki içerisinde olmam mümkün değildir.”

TELEFONUNU NEDEN SIK DEĞİŞTİRDİ?

Telefonunu neden çok sık değiştirdiği sorulan savcı, “Kullandığım telefonlardan randıman alamadığım için değiştirdim. 5-6 aydır aynı telefonu kullanıyorum. Kullandığım telefon çift simli olduğundan kapanmaması için diğer İMEİ numarasına geçiş yaptım. Bu nedenle atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim suç örgütüne yardım etmeye yönelik hiçbir eylemim olmamıştır. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.” dedi.