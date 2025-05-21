İBB soruşturmasında ortalığı karıştıracak karar! Kayyum atandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturmasında ortalığı karıştıracak karar! Kayyum atandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandığı belirtildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosyası kapsamında hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçları kapsamında tuttuklamaya yönelik yakalama çıkartılan ve malvarlığına Sulh Ceza Hakimliğince el konulan firari şüpheli Murat GÜLİBRAHİMOĞLU’nun el konulan şirketlerinde yapılan incelemeler ve dosya kapsamında şüpheli hakkındaki tespitler neticesinde; şüphelinin el konulan şirketlerine , talep doğrultusunda nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanması kararı verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

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