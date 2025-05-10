İBB soruşturmasında yakalama kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
İBB soruşturmasında yakalama kararı!

İBB'ye yönelik Mali Suçlar soruşturması kapsamında Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk iddiaları ile açılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Son Haberler
İzmir'de döner bıçaklı maganda hakkında karar!
İzmir'de döner bıçaklı maganda hakkında karar!
Altınordu'da Serhat Öztaşdelen ve Sami Satılmış dikkatleri çekiyor
Altınordu'da Serhat Öztaşdelen ve Sami Satılmış dikkatleri çekiyor
İstanbul'da korkutan kaza! İki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'da korkutan kaza! İki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
Göksenin'in Köksal'dan dev final öncesi iddialı açıklama! "Mayıslar bizimdir"
Göksenin'in Köksal'dan dev final öncesi iddialı açıklama! "Mayıslar bizimdir"
Prof. Ercan İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğünü ve tarihini açıkladı: En az neresi etkilenecek?
Prof. Ercan İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğünü ve tarihini açıkladı: En az neresi etkilenecek?