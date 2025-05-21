İBB soruşturmasında yeni gelişme! Etkin pişmanlık ifadesi verdi serbest bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturmasında yeni gelişme! Etkin pişmanlık ifadesi verdi serbest bırakıldı

İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasında tutuklanan, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Ertan Yıldız ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ertan Yıldız, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.

Savcılık, Yıldız’ın bu ifadesini yeterli görerek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması ve tahliye edilmesi yönünde talepte bulundu. Nöbetçi hakimlik, talebi inceleyerek Yıldız’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Daha önce de etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Yıldız’ın ilk ifadesi yeterli bulunmamıştı. Ancak dün verdiği ikinci ifadede, soruşturmayı yürüten savcılığın kanaatini değiştirecek önemli bilgiler paylaştığı ifade edildi.

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