İBB soruşturmasında yeni gelişme. Paraları taşıdığı iddia ediliyor

Kaynak: AA
İBB soruşturmasında yeni gelişme. Paraları taşıdığı iddia ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş hakkında tutuklama talep edildi. Fatih Keleş de İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında örgüte ait paraları, dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Keleş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Zafer Keleş, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

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