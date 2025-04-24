İBB soruşturmasında yeni tutuklama talebi!

Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongu'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan Günel ve Akalın, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.