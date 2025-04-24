İBB soruşturmasında yeni tutuklama talebi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturmasında yeni tutuklama talebi!

Son dakika... İBB soruşturmasında Murat Ongun avukatı ve Emrah Bağdatlı'nın avukatı hakkında tutuklama talep edildi.

Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongu'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan Günel ve Akalın, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Son Haberler
İsmet Taşdemir "Ana iskeletimizi koruyacağız"
İsmet Taşdemir "Ana iskeletimizi koruyacağız"
Filenin Sultanları'nın geniş aday kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları'nın geniş aday kadrosu açıklandı
CHP'li isimden Erdoğan'ı çıldırtacak sözler! Turpun asıl büyüğünü açıkladı
CHP'li isimden Erdoğan'ı çıldırtacak sözler! Turpun asıl büyüğünü açıkladı
Gökhan Sazdağı'nın Fenerbahçe maçı öncesi motivasyon konuşması
Gökhan Sazdağı'nın Fenerbahçe maçı öncesi motivasyon konuşması
Tarkan'dan annesinin kaybı sonrası ilk paylaşım geldi
Tarkan'dan annesinin kaybı sonrası ilk paylaşım geldi