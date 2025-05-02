İBB soruşturmasında MHP iddiası! Yandaş gazeteler ‘İmamoğlu’nun araçları’ diye yayın yapmıştı…

Yandaş medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen lüks araçlar, MHP'li bir vekile ait olduğu öne sürüldü. Bu görüntüler MHP'li bir vekile ait olduğu iddiaları, "Cumhur İttifakı içerisinde bir gerilim mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

BAŞARIR ARAÇLARIN MHP’Lİ BİR İSME AİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen bir garajdaki lüks araçlar iddiasına İBB, tarafından yalanlama gelmişti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, İBB soruşturmasında kapalı garajda bulunan lüks araçların sahibinin MHP’li bir siyasetçi olduğunu iddia etmişti. Daha sonra kulislerde bu kişinin MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal olduğu öne sürüldü. Vekilin Başarır’la aynı memleketten olması dikkat çeken bir detay oldu.

MHP’YE YAKIN İKİ İSİM

T24'ten Tolga Şardan’ın iddiasına göre; İBB’ye yönelik ikinci dalga gözaltı operasyonunda MHP’ye yakın iki isim yer aldı. Bunlardan birinin iş insanı, diğerinin ise halen görevde olan bir İBB bürokratı olduğu öne sürüldü. Her iki ismin de MHP Genel Merkezi’nde etkin pozisyondaki partililer tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

MHP'DE ÇATLAK MI?

İBB soruşturmasında MHP’ye yakın isimlerin gözaltına alınması ve Levent Uysal’ın mal varlığına ilişkin iddiaların konuşulması soruşturmanın MHP’ye sıçrama ihtimalini gündeme getirdi. MHP içerisinde bu olay ciddi huzursuzluk oluşturdu. MHP Genel Merkezi’nde konunun hassasiyetle takip edildiği, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı aktarılıyor.